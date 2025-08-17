Editeaza

AVERTIZARE METEOROLOGICA! Averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii, grindina!

Sursa: Rasunetul
Duminica, 17 August 2025, ora 10:46
10 citiri
COD GALBEN

aInterval de valabilitate: 17 august, ora 12 - 17 august, ora 21

a>Fenomene vizate: instabilitate atmosferica

azZone afectate: Maramures, nordul Crisanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul si sudul Olteniei

In Transilvania, Maramures, Banat, nord-vestul Moldovei, precum si la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii (rafale de 50...70 km/h)

