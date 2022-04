AVIOANE SI AVIATORI IN NORD-ESTUL TRANSILVANIEI, in expozitie la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud

Marti, 12 Aprilie, de la ora 12:30, la Muzeul Graniceresc Nasaudean, are loc vernisajul expozitiei "AVIOANE SI AVIATORI IN NORD-ESTUL TRANSILVANIEI", eveniment cultural realizat de Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud in colaborare cu asociatiile "Prospectorii Istoriei" si "Exploratorii Transilvaniei".Expozitia se afla la a doua editie, dupa vernisajul din 2019 de la Bistrita, de data aceasta baza documentara mai veche fiind completata cu noi informatii la care se adauga si aspecte inedite, ... citeste toata stirea