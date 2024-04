Avocatul Augusta Sasarman, atelier interactiv despre drepturile omului, la Liceul Teoretic "Radu Petrescu" Prundu Bargaului!

Avocatul Augusta Sasarman a fost in mijlocul tinerilor elevi de la Liceul Teoretic "Radu Petrescu" din Prundu Bargaului, la invitatia prof. Ofelia Nyilas, unde, in cadrul unui atelier interactiv, au fost punctate aspecte ce tin de drepturile omului, dar si de responsabilitati."Astazi a fost o zi deosebita la Liceul Teoretic "Radu Petrescu" din Prundu Bargaului! In calitate de avocat, la invitatia doamnei Nyilas Ofelia, le-am conceput tinerilor un atelier teoretic si practic despre drepturile ... citește toată știrea