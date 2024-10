Avocatul Stefania Stere, viceprimar al municipiului Bistrita! Primarul Gabriel Lazany: A doua functie de viceprimar a fost oferita PNL

Stefania Stere (PSD) a fost aleasa viceprimar al municipiului Bistrita. Consiliul Local Bistrita, reunit in sedinta extraordinara de indata, a aprobat propunerea social-democratilor, proiectul in integralitate intrunind 17 voturi "pentru". Avocat de profesie, in varsta de 44 de ani, este presedintele Organizatiei de Femei a PSD Bistrita."Vreau sa o felicit pe colega mea, Stefania Stere pentru noua demnitate, aceea de viceprimar al municipiului Bistrita. Ma bucur, de asemenea, ca in mandatul ... citește toată știrea