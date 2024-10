Baile Figa, inca un sezon estival reusit

Bine administrate de catre Primaria orasului Beclean, Baile Figa au avut si in vara anului 2024 un sezon estival de succes. Cu aproximativ 10.000 de turisti in fiecare sfarsit de saptamana insorit, parcul balnear ,,Baile Figa", aflat de 3 kilometri de centrul orasului Beclean isi consolideaza an dupa an locul fruntas pe piata serviciilor cu profil balnear si turistic disponibile in Transilvania.Statiune turistica a orasului Beclean, Baile Figa pot sa acopere toate gusturile si varstele - de ... citește toată știrea