Bani europeni pentru pregatirea de proiecte, la Nasaud!

Primaria Nasaud a depus trei proiecte in vederea obtinerii de fonduri europene pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027. Potrivit primarului Dorin Vlasin, este vorba despre proiecte care vizeaza reamenajarea zonei Piata Unirii, modernizarea Pietei Agroalimentare si coridoare de mobilitate urbana in orasul Nasaud, valoarea celor trei documentatii avand o valoare de aproximativ 750.000 lei.Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de lider de ... citeste toata stirea