La data de 19 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate si probelor administrate intr-un dosar penal de distrugere, politistii din Sangeorz-Bai au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat de 49 de ani, din Dumitra, banuit de comiterea faptei, informeaza IPJ BN.In prezent, acesta se afla in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Bistrita-Nasaud, urmand sa fie prezentat instantei, cu propunere de arestare preventiva.In fapt, in seara de 18 septembrie a. ... citeste toata stirea