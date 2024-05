Barbat din Feldru, retinut pentru 24 de ore! Si-a amenintat sotia, i-a lovit masina! Era la volan cu permisul suspendat

In 22 mai, in jurul orei 13.30, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au intervenit pentru aplanarea unui scandal, sesizat de catre o femeie de 31 de ani, din Feldru, prin S.N.U.A.U. 112.Din verificarile efectuate la fata locului, a reiesit faptul ca femeia de 31 de ani se afla intr-un autoturism, impreuna cu o alta femeie si intentionau sa iasa din curtea imobilului, moment in care sotul ei, un barbat de 32 de ani, care se afla la volanul unui alt autoturism, ar fi blocat iesirea din ... citește toată știrea