La finele saptamanii, politistii Serviciului Rutier au depistat in trafic si au oprit pentru control un barbat, de 51 de ani, din Tiha Bargaului, care conducea un moped ce nu avea montate placute cu numere de inmatriculare sau inregistrare."Mopedul a fost oprit pe Drumul National 17, in localitatea Tiha Bargaului, iar in urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata, s-a constatat faptul ca mopedul ... citeste toata stirea