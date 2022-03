Barbat gasit carbonizat, la Nasaud, in urma unui incendiu de vegetatie de pe terenul sau!

In aceasta dimineata, politistii Politiei orasului Nasaud au fost sesizati despre faptul ca, in extravilanul orasului Nasaud se afla o persoana in stare de inconstienta.Din primele date, in urma unui incendiu de vegetatie, un barbat de 67 de ani, din Nasaud, in timp ce se afla pe un teren proprietatea sa, ar fi fost surprins de un incendiu de vegetatie scapat de sub control. In urma interventiei echipajului medical, din pacate a fost constatat decesul acestuia.Cadavrul barbatului urmeaza sa ... citeste toata stirea