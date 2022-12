Baritonul Lucian Petrean, violonistul Florin Vlad si pianistul Peter Kolcsar-recital clasic in cinstea Nasterii Domnului

In organizarea Primariei Municipiului Bistrita prin Centrul Cultural Municipal George Cosbuc s-a desfasurat in sala mare de spectacole editia a 12 a serii de muzica clasica,intrata in traditia Bistritei si dedicata sarbatorii Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceasta data, cu participarea baritonului Lucian Petrean, de la Opera Nationala a Romaniei.In deschiderea recitalului, primarul Bistritei, Ioan Turc a multumit parintelui prim-protopop ortodox Alexandru Vidican pentru prezenta ... citeste toata stirea