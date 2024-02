Baut si cu permisul anulat, un barbat din Floresti a avut si DrugTest pozitiv

La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 23:20, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au desfasurat activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe Drumul Judetean 172, in Mogoseni. Pentru control, in trafic, a fost oprit un autoturism condus de un barbat de 35 de ani din Floresti."Intrucat soferul emana halena, politistii au dispus testarea cu aparatul etilotest a acestuia, rezultatul indicat fiind de 0,57 mg/l alcool in aerul expirat. In urma testarii cu aparatul din ... citește toată știrea