La data de 30 iulie a.c., pe Drumul Judetean 171 in Spermezeu, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au oprit pentru control un moped."A fost identificat conducatorul, un barbat de 36 ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate politistii au stabilit faptul ca mopedul nu este inmatriculat in circulatie, iar conducatorului acestuia nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Barbatul a fost testat si cu aparatul ... citeste toata stirea