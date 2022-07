Baut, un tanar din Ilva Mica a provocat un accident rutier!

La data de 3 iulie a.c., politistii din Sangeorz-Bai au intervenit la un accident rutier, iar in urma celor constatate, au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului."In fapt, un tanar de 24 de ani, din Ilva Mica, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 17D, pe raza comunei Ilva Mica, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de o tanara de 22 de ani, din Maieru. Accidentul a fost soldat cu ranirea ... citeste toata stirea