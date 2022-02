Bazin acoperit de inot, la Sangeorz-Bai! Lucrarile incep in aceasta vara

Primarul Catalin Bota, viceprimarul Cristian Pop, alaturi de specialisti, au efectuat o vizita de lucru la amplasamentul pe care se va construi cat de curand Bazinul de inot acoperit din orasul Sangeorz-Bai, vizita in cadrul careia s-au discutat diferite aspecte ce tin de inceperea efectiva a lucrarilor."Se preconizeaza ca in termen de aproximativ 3 luni de zile vom reusi sa finalizam proiectul tehnic, sa obtinem autorizatia de construire, urmand ca pana cel tarziu in vara anului 2022, in ... citeste toata stirea