Cetatenii care au venitul mediu net lunar de pana la 1.386 lei/persoana in cazul familiei si pana la 2.053 lei in cazul persoanei singure pot beneficia de ajutor de incalzire. Conditia este ca acestia sa nu aiba alte proprietati sau bunuri, asa cum sunt prevazute in cerere.Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie si a HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ... citeste toata stirea