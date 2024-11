Biroul Vamal Bistrita-Nasaud: Incasari in crestere de 81% pentru drepturi vamale datorate ca urmare a operatiunilor de import!

Florin Boros, sef adjunct Birou Vamal de Interior Bistrita-Nasaud, a declarat in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, ca incasarile pentru drepturi vamale datorate ca urmare a operatiunilor de import, pentru perioada ianuarie - octombrie 2024, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2023, au crescut cu 81%. "Astfel, incasarile pentru perioada mentionata pe anul 2024 au fost de 65.487.253 lei, iar in anul 2023 au fost in suma de 52.990.647 lei, cresterea fiind de 12.496.606 lei. La acestea se ... citește toată știrea