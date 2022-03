Biserica din Sangeorz Bai, alaturi de familia Victoriei Clipota a carei casa a fost mistuita de un incendiu

A N U N Esprivind colecta pentru Clipota Victoriaincercata de incendiuDragi credinciosi,Zilele trecute, casa doamnei Clipota Victoria din localitatea noastra, in care locuia impreuna cu baiatul ei, nora si cei doi nepoti, a fost afectata de flacarile unui incendiu. Nu putem privi nepasatori la incercarea prin care trec si avem aceasta datorie crestineasca de a le veni in ajutor si de a nu-i lasa singuri in necaz.Tot ceea ce vom face pentru aceasta familie si pentru aproapele nostru, ... citeste toata stirea