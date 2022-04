Biserica Evanghelica de la Herina si Ansamblul Bisericii Evanghelice C.A. Jelna, pe Ruta Bisericilor Fortificate! Vor fi promovate cu bani europeni

Biserica Evanghelica de la Herina si Ansamblul Bisericii Evanghelice C.A. Jelna vor fi incluse in cadrul Rutei Bisericilor Fortificate alaturi de alte 9 obiective de acest fel, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR. La fel Biserica de lemn de la Leurda, aflata in incinta Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud a fost inclusa in cadrul Rutei bisericilor de lemn alaturi de alte 29 de biserici.30.000 de euro vor fi alocati pentru promovarea obiectivelor respective. Se vor ... citeste toata stirea