Bistrita ar putea primi finantare pentru doar 10 din cele 100 de platforme ingropate! Turc: Ne vom bate pentru acest proiect

Primarul Bistritei, Ioan Turc, a declarat ca municipalitatea a depus un proiect la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru amenajarea a o suta de insule ecologice, dupa modelul platformelor ingropate aflate in test pe str. Petre Ispirescu, cu finantare prin PNRR."Vom schimba paradigma in ceea ce priveste modalitatea de colectare a deseurilor. Vom implementa principiul "Platesti cat arunci!". In acest moment, avem o problema cu finantatorul. Noi intentionam sa amenajam circa o suta de