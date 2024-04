Bistrita FARA droguri. Prof. univ. dr. Catalin Esone, expert si analist antidrog, conferentiaza astazi la Palatul Culturii

Primaria municipiului Bistrita, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud, TVR si Radio Romania Actualitati, organizeaza, astazi, conferinta "Bistrita FARA droguri".Evenimentul va avea loc de la ora 13.00, la Palatul Culturii, iar invitat special este prof. univ. dr. Catalin Esone, expert si analist antidrog.Fenomenul consumului de droguri este unul extrem de ingrijorator, in conditiile in care varsta consumatorilor scade an de an si este tot mai frecvent chiar si la ... citește toată știrea