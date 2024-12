Bistrita-Nasaud isi voteaza parlamentarii!

Astazi, electoratul din Bistrita-Nasaud este invitat la urne pentru a-si alege parlamentarii pentru mandatul 2024-2028. Judetul nostru trimite in Parlament doi senatori si cinci deputati.In listele electorale permanente sunt inscrise 260.254 de persoane, care isi pot exercita dreptul la vot in 314 sectii de votare.La Senat, sunt pe buletinul de vot candidati de la 19 partide si formatiuni, in timp ce la Camera Deputatilor, sunt candidati de la 18 partide si 19 organizatii ale minoritatilor ... citește toată știrea