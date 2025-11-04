Editeaza

Bistrita-Nasaud: Perchezitii domiciliare si mandate de aducere intr-un dosar de infractiuni silvice

Sursa: Rasunetul
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 15:56
6 citiri
In cadrul operatiunii Jupiter 4, astazi, 4 noiembrie 2025, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie desfasoara mai multe actiuni operative, in cadrul carora se pun in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara
si 13 mandate de aducere,
in patru dosare penale privind infractiuni de taiere fara drept, furt de arbori si alte fapte conexe.

Astfel,
procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala
si ofiterii de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Doua persoane transportate la spital, in urma unui accident rutier petrecut la Coldau
Un echipaj de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj SAJ au intervenit la un ...
Parintele Vasile Beni: O pilda care nu ne lasa indiferenti, o pilda care ne deschide ochii sufletului spre realitatea vesniciei
Evanghelia de astazi este una dintre cele mai cutremuratoare pilde rostite de Mantuitorul: pilda ...
O noua linie de transport public destinata exclusiv elevilor - Linia 2 - ELEVI - pe traseul Unirea - Viisoara!
Incepand de azi, 3 noiembrie 2025, PRimaria Bistrita a introdus o noua linie de transport public ...
ActualitateBusinessSportLife Show