Bistrita-Nasaud: Peste jumatate din masinile controlate in trafic de inspectorii RAR, cu probleme tehnice sau legate de acte

In judetul Bistrita-Nasaud, au fost verificate, in primele sase luni ale anului, 1.121 de vehicule. Dintre acestea, 56,65% prezentau diferite neconformitati tehnice sau legate de acte. Din totalul autovehiculelor oprite, in 2,69% din cazuri s-au constatat deficiente din sfera poluarii si 4,64% aveau ITP fals, expirat sau anulat.In urma controalelor mixte desfasurate de RAR si Politia Rutiera, in aceasta regiune au fost aplicate 356 de amenzi contraventionale si au fost retrase 245 de ... citeste toata stirea