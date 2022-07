Bistrita va avea un nou Plan Urbanistic General! Ioan Turc: Vrem sa rezolve problemele orasului!

Municipiul Bistrita va avea un Plan Urbanistic General in maximum trei ani de zile, a precizat primarul Ioan Turc, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit acestuia, se are in vedere accesarea unei finantari europene. Mai mult, pentru a avea un document sustenabil, pe langa specialistii din Primarie, vor fi cooptati si experti din mediul universitar."Sunt bani europeni pentru PUG-uri electronice, noi avem implementat sistemul GIS la Bistrita, de aceea suntem eligibili pe o asemenea ... citeste toata stirea