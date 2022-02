Bistritean de 42 de ani depistat conducand sub influenta drogurilor

La data de 27 februarie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Bistrita au efectuat activitati de supraveghere si control al traficului rutier. "A fost oprit in trafic un autoturism ce se deplasa pe strada Libertatii din municipiu. La volan, politistii au identificat un barbat de 42 de ani, din Viisoara. In urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fost de 0.05 mg/L alcool pur in aerul expirat. Ulterior, politistii au dispus si testarea cu aparatul DRUG ... citeste toata stirea