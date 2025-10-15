Editeaza

Bistriteanca Ioana-Liviuta Liuta e la Tokio, in Capitala '' Esarii Soarelui Rasare '', cea mai populata regiune metropolitana din lume

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 10:19
16 citiri
Reprezinta Canada, tara de adoptie si Universitatea "Simon Fraser'' din Vancouver a carei angajata este de peste doua decenii la Consfatuirea Stiintifica ''OPEN SCIENCE'' organizata sub egida O.N.U. intre 16 - 18 octombrie 2025.

Tokio | Tokyo (literal capitala de est) este un megalopolis, capitala Japoniei si cel mai mare oras al acesteia, cu 13.010.279 locuitori, gazduieste aproximativ 10% din populatia de peste 123 milioane a tarii. Orasul se situeaza in partea de mijloc a insulei principale ...citește toată știrea

