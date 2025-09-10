Editeaza

Bistritenii Anita Hartig si Stefan Pop, alaturi de Opera Nationala Bucuresti, un nou succes pe scena de la Osaka

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 14:17
Publicul japonez a umplut pana la refuz National Day Hall din cadrul Expo 2025 Osaka, pentru a asculta gala Stele ale Operei Romanesti, sustinuta de Opera Nationala Bucuresti. Soprana Anita Hartig, tenorul Stefan Pop si baritonul Stefan Ignat, alaturi de orchestra Operei dirijata de Daniel Jinga, au interpretat lucrari ale unor compozitori recunoscuti international precum Puccini, Verdi, Enescu, Dan Dediu si alti. Sute de spectatori au ramas pe scaune si zeci in picioare pana la final, iar ...citește toată știrea

