BLESTEMUL PAMANTULUI

Se cunoaste faptul ca perioada neolitica este aceea care l-a transformat pe om din vanator-culegator in cultivator de plante si crescator de animale. Se spune ca cel dintai om, imprejuind o bucata de pamant i-a venit ideea sa declare in mod ferm: "este al meu", gasind destui nestiutori ca sa-l accepte si sa-l creada, in acest fel fiind primul proprietar de pamant si considerat adevaratul intemeietor al societatii civile, asa nascandu-se satul, cultura populara si toate celelalte pana astazi ... citeste toata stirea