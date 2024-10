Bogdan Adrian Danci a depus juramantul in functia de primar al comunei Uriu

Bogdan Adrian Danci a fost investit primar al comunei Uriu, depunand juramantul in cadrul ceromoniei in care a fost constituit si noul Consiliu Local, in prezenta subprefectului Eugen Curteanu. La eveniment, alaturi de noul primar Bogdan Adrian Danci au fost liderul PNL BN - Ioan Turc, deputatul Robert Sighiartau, primarul Nasaudului - Dorin Vlasin , primarul comunei Spermezeu-Sorin Hognogi.."Inca un liberal tanar si destoinic si-a preluat mandatul de primar. ... citește toată știrea