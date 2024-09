Breviarul ASTREI Nasaud, pe luna august 2024

1 aug. Sedinta de lucru a Cerc ASTRA Oras Nasaud - presedinta Claudia Talpos, in prezenta presedintelui de Despartamant - col. r. Ioan Botan. Sunt stabilite atributiile membrilor din Birou: Vicepresedinta Ioana Lapusneanu se va intrebuinta alaturi de presedinta, in sustinerea treburilor organizatorice ale fiecarei activitati desfasurate la seddiu sau in Casa de Cultura, privind convocarea si primirea invitatilor, ordinea de zi, promovarea actiunilor prin masmedia etc. Vicepresedintele Macedon ... citește toată știrea