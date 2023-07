Punctul gastronomic local "Maria" din Gledin si-a deschis portile, fiind al noualea punct gastronomic inaugurat in judetul Bistrita-Nasaud. "Din dorinta de a pune in valoare produsele traditionale romanesti, oameni simpli, cu bun gust, fac magie in farfurie si ne incanta papilele gustative cu preparatele sale. "Cu pasiune, dedicare si o viziune remarcabila, Punctul Gastronomic Local"Maria" ... citeste toata stirea