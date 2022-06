Bucuria binecuvantarii, la final de an scolar, la Lechinta

Parohia Ortodoxa Lechinta, impreuna cu Liceul Tehnologic au organizat o festivitate aparte in care prescolarii si elevii de la ciclul primar s-au intalnit sub semnul binecuvantarii, multumind, impreuna cu parintele Paul Ziman, pentru anul scolar cu rezultate deosebite."I-am multumit Tatalui Ceresc pentru ca a fost bun cu noi si in acest an scolar, avand rezultate bune, sanatate, reusind sa ne bucuram unii de altii. Dupa binecuvantarea de la Biserica, copiii, impartiti pe sase grupe, au ... citeste toata stirea