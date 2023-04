Dupa o perioada de mai bine de doi ani in care nu s-au mai organizat evenimente din cauza pandemiei, cu bucuria Luminii in suflete, oamenii din comuna Livezile s-au adunat, a doua zi de Pasti, la Caminul Cultural unde s-au bucurat de un spectacol pe toate gusturile oferit de Primaria si Consiliul Local, alaturi de primarul Traian Simionca fiind viceprimarul Florin Griga, consilierul Alin Burcutean, in sala fiind prezent si fostul senator Ioan Simionca.In fata spectatorilor ce au umplut sala, ... citeste toata stirea