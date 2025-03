Bunicul si nepoata in lumea artei. Reflexii cromatice ale prof. Ioan Radu Nistor si ale Anei Nistor

La Muzeul Graniceresc din Nasaud, putem vizita expozitia "REFLECEsII CROMATICE", autori bunicul si nepoata, respectiv prof. Ioan Nistor, fost director al muzeului, impreuna cu nepoata Ana, eleva, ce si-au unit gandurile si talentul prin lucrari generoase, vibrante si o paleta cromatica plina de lumina si mesaje umaniste de mare calitate.Bunicul, feciorul domnului Largu de pe Valea Caselor, omul cu argint in par si aur in inima, are cu nepoata Ana o relatie bazata pe intelepciune, respect si ... citește toată știrea