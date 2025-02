Cadre didactice din sase unitati de invatamant au obtinut Certificatul de mobilitate Europass, in cadrul unui proiect Erasmus + derulat de ISJ BN

In perioada 14-20 februarie 2025, a avut loc cel de-al treilea flux de mobilitate din cadrul proiectului "Edu Mobility Project BN 2.0", nr. de referinta 2024-1-RO01-KA121-SCH-000218195. Proiectul este in al doilea an de acreditare, iar Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud este lider de consortiu. La aceasta mobilitate, au participat 6 cadre didactice: profesori, directori ai scolilor membre in consortiu si un inspector scolar.Unitatile de invatamant implicate in aceasta mobilitate au ... citește toată știrea