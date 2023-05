In permanenta, Corpul de Control al ADI Deseuri Bistrita-Nasaud, monitorizeaza prin camere video, zonele predispuse abandonului de deseuri din judetul nostru. Din pacate, inca descoperim cetateni care nu inteleg ca abandorea deseurilor in natura NU este o solutie, iar daca sunt prinsi, platesc amenzi usturatoare.Cetateanul H.V. domiciliat in orasul Nasaud, a fost identificat de catre Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita-Nasaud si sanctionat cu 30.000 lei pentru abandonarea de deseuri pe ... citeste toata stirea