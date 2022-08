Campania GRATUITA de colectare a deseurilor voluminoase din tot judetul Bistrita-Nasaud este programata in perioada 22 - 27 august 2022!

In categoria deseurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina, jucarii de dimensiuni mari - tobogane, biciclete, trotinete, piscine gonflabile, custi de animale, balansoare, covoare sau alte bunuri de folosinta indelungata.Solicitam cetatenilor care locuiesc in Bistrita, Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai IN ZONELE DE BLOCURI si detin aceste tipuri de deseuri voluminoase sa le depuna la platformele de colectare a deseurilor reciclabile, iar cetatenii care locuiesc IN ... citeste toata stirea