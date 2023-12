Primaria Bistrita, prin Serviciul Politici Publice, Educatie, Tineret, Turism si Sport, a organizat, in perioada octombrie - noiembrie 2023, campania Pro Cultura SLOVE. Mai exact, s-a derulat un concurs de creatie literara destinat elevilor de gimnaziu, avand tema "Vis de toamna", dar si liceenilor, care, in lucrarile de la sectiunea "Proza", au abordat tema "Eclipsa". Celelalte doua sectiuni, Poezie si Eseu, au avut teme la alegere.Ca in fiecare an, concursul si-a propus stimularea ... citeste toata stirea