Campionatul National de Arc Istoric Proba 3D, la Baile Figa

Luna trecuta, a avut loc Campionatul National de Arc Istoric -- Proba 3D, un festival al tintasilor de toate varstele, ce s-a desfasurat in orasul Beclean, la Baile Figa.Sambata, 5 octombrie, s-au desfasurat calificarile si desemnarea finalistilor, iar duminica, 6 octombrie, a avut loc etapa finala si premierea castigatorilor de la fiecare categorie.Ministerul Sportului a recunoscut oficial in anul 2022 practicarea in Romania a sportului ,,arc istoric", o activitate fizica ce implica un ... citește toată știrea