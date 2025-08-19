Editeaza

Canalizare la Chirales, Esigau, Saniacob prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"!

Sursa: Rasunetul
Marti, 19 August 2025, ora 14:40
8 citiri
Lucrarile din cadrul proiectului "Sistem de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in localitatile Chirales, Esigau, Saniacob, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud" avanseaza intr-un ritm bun. Investitia cu o valoare de peste 18 milioane lei, este finantata prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny".

Potrivit primarului Romeo Florian, in prezent, la intrarea in satul Saniacob, se lucreaza la noua statie de epurare care va deservi cele 3 sate, respectiv Chirales, ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Accident rutier intre Stramba si Ilva Mica
Astazi, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz Bai au intervenit la un accident produs pe ...
Barbat de 45 de ani din Lesu, retinut pentru braconaj. Prins in timp ce transa un exemplar de caprior
La data de 14 august a.c., politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase ...
O femeie si un barbat au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-o rapa, spre lacul Colibita
Revenire accident rutier Bistrita Bargaului. La UPU SMURD Bistrita au fost transportate trei femei ...
ActualitateBusinessSportLife Show