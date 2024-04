CARAVANA POVESTILOR LA BIBLIOTECA

In ziua dedicata constientizarii autismului, 2 aprilie 2024, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Lacrima", in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, a lansat invitatia la teatru pentru copii. Din program au facut parte doua piese: "Scufita Rosie" - teatru de umbre si "A venit un lup din crang" - teatru de papusi.Locatia nu a fost aleasa intamplator, Clubul Cultural Cosbook - Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita, avand in vedere ca aceasta zi este si ... citește toată știrea