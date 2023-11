Primarul Ioan Turc a prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, stadiul proiectelor de amenajare a locurilor de parcare in municipiul Bistrita, in contextul in care aceasta problema este resimtita acut de locuitori."Aceasta problema este cu atat mai mare pentru ca prin operationalizarea investitiilor care se deruleaza in prezent - Linia Verde, Axa de transport si pistele de biciclisti - deficitul de locuri de parcare va creste. Din pacate, vechea administratie nu a facut NIMIC pentru ... citeste toata stirea