Care sunt cele 85 de proiecte din Bistrita--Nasaud, finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"!

Lista obiectivelor de investitii in reteaua de apa, canalizare si drumuri finantate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", a fost finalizata pentru judetul Bistrita-Nasaud, anunta ministrul Cseke Attila. Astfel, pe pagina Ministerului Dezvoltarii a fost publicata lista investitiilor care vor fi realizate. Conform criteriilor de selectare, in judetul Bistrita-Nasaud, au fost aprobate spre finantare 85 de obiective de investitii, in valoare totala de 1. ... citeste toata stirea