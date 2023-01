Care sunt cele mai importante reusite, ca parlamentar de Bistrita-Nasaud, ale deputatului Diana Morar!

2022 a fost anul in care am punctat cateva reusite ca parlamentar de Bistrita-Nasaud. Iata-le pe cele mai importante:⋎ Am obtinut bani din bugetul de stat pentru achizitionarea a patru autospeciale pentru Serviciul Judetean de Ambulanta Bistrita-Nasaud.⋎ Am eliminat dosarul cu sina si copiile dupa acte.⋎ Am oprit, prin lege, posibilitatea condamnatilor penal de a candida la orice tip de alegeri.⋎ Am simplificat procedurile pentru inregistrarea in Registrul ... citeste toata stirea