Casa de la nr. 18 din Piata Unirii. Locuri si obiective emblematice pentru orasul Nasaud, imortalizate in picturi si fotografii

Un astfel de loc sau obiectiv il reprezinta si CASA DE LOCUIT a familiei jr. DUMITRU NACU (1892 - 1988).Este asezata in centrul orasului, in apropierea Primariei, a Bisericii Ortodoxe Nr. 1 - Catedrala, Casa Parohiala si alte cladiri (case de locuit), care prin pozitia si arhitectura lor, prin vechimea constructiilor si prin oamenii ce au trait si mai traiesc in ele (mostenitori), prezinta curiozitate si dau o nota eleganta centrului orasului.Imobilul dateaza din anul 1939, pe frontispiciul ... citeste toata stirea