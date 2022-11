Casa memoriala "Liviu Rebreanu'' din Prislopul nasaudean, la ceas aniversar

Scriu despre o carte care oglindeste in paginile ei o aniversare, o comemorare a 65 de ani de existenta a unei case...,,Casa Memoriala a marelui nostru romancier Liviu Rebreanu" din Prislop.Inainte de a intra in aceasta tema, a casei memoriale, autorul, un prislopan autentic, face o introspectie eseistica in opera marelui romancier, cu referire concreta asupra tematicii celei mai dragi lui si care de fapt, conform unanimitatii criticii, este si cea mai valoroasa tematica din toata creatia lui ... citeste toata stirea