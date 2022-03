Casa noua pentru studentii si profesorii de la Extensia Bistrita a Universitatii Tehnice! Fosta cladire a Tribunalului, reabilitata din fonduri europene

Noul an universitar va incepe pentru studentii si profesorii de la Extensia Bistrita a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, in casa noua, una high-tech, considera presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud. Noul sediu de la Bistrita al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca a fost finalizat, judetul nostru avand de acum cel mai modern sediu al Universitatii."Urmeaza dotarea laboratoarelor cu roboti si tehnologie. Insa, ca orice proiect, drumul spre linia de final a fost anevoios. In 2015, ... citeste toata stirea