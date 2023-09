Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca USR va face toate demersurile astfel incat cresterea taxelor sa nu intre in vigoare de la 1 octombrie. Atacul la Curtea Constitutionala ramane singura solutie pentru a opri legea prin care cresc taxele si impozitele, in conditiile in care PNL continua sa ramana in buzunarul lui Marcel Ciolacu si nu-si manifesta disponibilitatea de a vota o motiune de cenzura."Exact pentru banii murdari, furati, din portbagajul domnului Buzatu si al altor baroni cresc ... citeste toata stirea