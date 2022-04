Ce a lasat in urma vijelia in Bistrita-Nasaud! Acoperisuri desprinse, copaci cazuti, drumuri rupte, gospodarii inundate

In ultimele 24 de ore judetul Bistrita-Nasaud a fost sub incidenta mai multor avertizari hidrologice si a unei avertizari meteorologice COD PORTOCALIU de vijelii, vant cu rafale de peste 80...100km/h si frecvente descarcari electrice. Ca urmare a acestor avertizari, pe raza judetului au fost inregistrate urmatoarele evenimente produse din cauza ploilor si a vantului puternic, acestea fiind gestionate de catre pompierii militari dupa cum urmeaza: in localitatea Coldau au fost inundate beciurile ... citeste toata stirea